Moradores do Jardim das Nações 1 denunciam que apesar de Rio Claro estar na fase vermelha do Plano SP, que proíbe o funcionamento de bares e aglomerações de pessoas, isso vem acontecendo com frequência em frente ao Conjunto Habitacional.

Os moradores que preferem não se identificar relatam as constantes aglomerações de adolescentes durante o dia e a noite com som alto e bailes funks. Relatam ainda que já acionaram diversas vezes as fiscalizações e as forças de segurança, mas ninguém atende ao chamado deles para a fiscalização no local.