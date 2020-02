Morador de Araras ganha viagem para assistir a show de Ivete Sangalo em Portugal

O consumidor Henrique Marques da Silva, que mora em Araras, foi um dos ganhadores da promoção premiada ‘Cereser e você em Portugal’, que sorteou cinco pacotes de viagem com direito a acompanhante para Lisboa, para assistir a um show de Ivete Sangalo, embaixadora da marca.

A campanha da bebida clássica das festas de fim de ano e de todas as comemorações dos brasileiros, que teve duração de três meses, se encerrou em janeiro, e contou com a participação de milhares de consumidores. Para participar, bastava comprar três garrafas da marca Cereser e cadastrar os dados pessoais no hotsite da promoção.

O ganhador, que aproveitou as compras de Sidra Cereser para montar as cestas de Natal para os funcionários da empresa de sua esposa, lembra que a promoção foi um momento especial. “Sempre procurei participar de alguma promoção, mas nunca havia ganhado nada. Quando soubemos que havíamos sido sorteados, ficamos muito felizes. A minha esposa é superfã da Ivete Sangalo. Assistimos pelo menos três shows ao ano dela”, afirma Henrique, que espera ansiosamente ver a apresentação da cantora em Lisboa na semana do dia 20 de junho, data do seu aniversário.

Edgar Galbiatti, gerente de marketing da CRS Brands, dona da marca, ressalta que “nos últimos anos, temos trabalhado intensamente para renovar a imagem da Cereser, com o lançamento de novos rótulos e edições especiais. E, nesta campanha, queríamos realizar o sonho de muitos dos nossos consumidores, de viajar para o exterior e ainda curtir o badalado show da cantora mais famosa do Brasil, associando a imagem da Cereser a momentos únicos e especiais, que merecem comemoração”, diz.

Além de Henrique, também foram sorteados um consumidor de Goiás, um do Pará, um do Paraná e outro de São Paulo. A viagem dos vencedores da promoção está prevista para o mês de junho.

Confira os nomes dos ganhadores:

Alex Marcelo Pereira da Silva — Caiapônia/GO

Ana Lilia Mendes Rego — Ananindeua/PA

Henrique Marques da Silva — Araras/SP

Lucimara Vaz de Almeida — Curitiba/PR

Shirley Cristina Rosa Marinoni — Votorantim/SP

A promoção ‘Cereser e você em Portugal’ também sorteou dois mil kits de produtos da marca.