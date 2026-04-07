Mônica Marina lidera projeto musical que fará homenagem a Adoniran Barbosa

Com projeto aprovado pela Lei Rouanet, cantora de Rio Claro prepara turnê regional e abre fase de captação de recursos via incentivo fiscal

A cantora e compositora Mônica Marina, intérprete de Música Popular Brasileira há 29 anos, prepara uma série especial de apresentações com o espetáculo “Mônica Marina Canta Adoniran Barbosa”. O projeto, aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), celebra a obra de um dos maiores ícones do samba nacional e busca parcerias para sua execução.

Atualmente, o projeto encontra-se em fase de captação de recursos. Esta etapa abre oportunidade para que empresas e pessoas físicas se tornem patrocinadoras ou incentivadoras culturais, destinando parte do Imposto de Renda para viabilizar a realização do espetáculo e ampliar o acesso do público à música brasileira.

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Circulação do espetáculo e cidades contempladas

A iniciativa prevê a realização de cinco shows nas cidades de Rio Claro, Limeira, Piracicaba, Campinas e São Paulo. O objetivo é homenagear Adoniran Barbosa, considerado o Pai do Samba Paulista, por meio de um mergulho em clássicos que eternizaram a cultura cotidiana em canções marcantes.

Com uma trajetória de quase três décadas, Mônica Marina é figura conhecida em clubes e festivais da região. Sua experiência com leis de incentivo fiscal é de longa data: seu primeiro álbum, “Uma Voz na Noite” (1999), foi viabilizado via patrocínio da Whirlpool (então Brastemp) através de lei municipal. Em 2024, a artista lançou seu trabalho mais recente, consolidando sua presença nas plataformas digitais com composições autorais.

A proposta atual não apenas homenageia um dos maiores compositores do país, mas também busca fortalecer a difusão da memória do samba em diferentes cidades paulistas, unindo a sensibilidade da artista ao legado de Adoniran.