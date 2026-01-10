A MM Boxe divulgou nesta quinta-feira (8) através de suas redes sociais, a agenda de aulas para iniciantes, no ano de 2026. Segundo a academia: “O foco será em condicionamento físico e aprendizado técnico básico”.

As aulas são totalmente abertas para pessoas que nunca praticaram o esporte, e terão turmas mistas, com os horários das aulas sendo: segunda, quarta e sexta pela manhã às 7h e na parte da noite às 19h30.

Às terças e quintas-feiras a aula da manhã será às 9h, enquanto a da noite será às 18h30. Por fim os sábados terão turma única com horário às 10h30.

As aulas costumam durar cerca de 1h15 e para aqueles que desejarem fazer uma aula experimental, não será necessário agendamento.

Para qualquer dúvida, o interessado deve contatar a acadêmia nas mídias sociais.

Localização

Os interessados em realizar as aulas deverão ir ao endereço da academia MM Boxe na Rua 1B, no número 357, no bairro Cidade Nova.