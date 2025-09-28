A equipe MM Boxe conquistou quatro medalhas nas disputas do Campeonato Brasileiro Cadete e Juvenil de Boxe que estão acontecendo em São Paulo. A equipe de Rio Claro levou todos os seus competidores ao pódio na edição da competição

O Campeonato Brasileiro de Cadete e Juvenil de Boxe terminou nesse sábado (27) e durante a competição a equipe da MM Boxe representou a cidade de Rio Claro se destacando com quatro conquistas, sendo duas medalhas de ouro, uma de prata e outra de bronze.

Os representantes da academia foram: Pedro Cardoso, o Pepeu, e Stephani Amaral, a Pantera, que competiram na classe cadete para jovens entre 15 e 16 anos; já Ana Júlia Balduíno, a Shields, e Juliano Waldez, o Waldo, lutaram na classe juvenil, para atletas com idade entre 17 e 18 anos, sendo comandados pela treinadora Geovana Pinatti e o técnico Marcelo Bagatti.

Stephani Amaral, teve uma excelente estreia no campeonato brasileiro cadete. Pantera venceu com larga vantagem a boxeadora da Bahia, Jamile Santos, que era a atual campeã brasileira. Para esse feito, ela mostrou sua qualidade técnica e física, vencendo todos os rounds na visão de todos os jurados. Já na grande final dos 70kg, Stephani surpreendeu ao nocautear sua adversária no segundo round. Com isso, merecidamente garantiu o ouro.

Já Juliano Waldez conquistou a 3ª colocação no campeonato brasileiro juvenil. Waldo foi superado por pontos na semifinal da categoria 70 kg, contra atleta do Rio de Janeiro, e se despediu da competição. Mesmo em seu primeiro Brasileiro, demonstrou talento se colocando como o terceiro melhor do Brasil em seu peso e ficou com o bronze.

A rio-clarense Ana Júlia Balduíno, conseguiu uma boa vitória ao fazer um disputado combate contra adversária do Paraná, na categoria até 75 kg, porém acabou sendo superada por pontos.

Mesmo enfrentando uma adversária que já luta como profissional tanto boxe como outras lutas, Julia Shields mostrou seu valor, ao fazer uma luta disputada e perder por decisão dividida. Finalizando sua trajetória com a prata na semana em que completou 17 anos.

Por fim Pedro Cardoso, na categoria dos 54kg, venceu quatro lutas em sequência, em um período de cinco dias, onde passou por combates muito técnicos, mas sabendo impor as ações para garantir mais um ouro para MM Boxe e Rio Claro. Na grande final, Pepeu venceu por pontos o representante do Rio Grande do Sul, com muita disciplina e estratégia ao vencer todos os rounds da luta.