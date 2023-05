Espetáculo de dança apresenta história do negro no Brasil e destaca tecnologia e conhecimentos trazidos da África. Foto: Preto Fortunato.

Projeto contemplado pelo ProAc passa por Rio Claro no próximo sábado

O espetáculo de dança afro-brasileira “Meu Brasil Brasileiro”, que traz à tona a história do negro no país, será apresentado em seis diferentes espaços públicos do interior paulista nos meses de maio e junho de 2023. No próximo sábado (3), o projeto chega a Rio Claro, na Sociedade Philarmônica Rioclarense, Rua 5, 938, Centro. A realização é da ETC Produtora, com apoio do Geacap (Grupo Estilo Acrobático Capoeira), Instituto Afropira, Feira das Pretas, Secretaria de Cultura de Rio Claro e Prefeitura de Rio Claro. O projeto foi contemplado pelo ProAc (Programa de Ação Cultural), do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Com o intuito de apresentar um repertório de atividades para auxiliar professores e gestores dos ensinos fundamental e médio, focado na implementação da Lei 10.639/03, que completou 20 anos, substituída pela Lei 11.645/08 (que estabelece a inclusão do ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira nas escolas), garantindo o acesso de toda população a este conteúdo, “Meu Brasil Brasileiro” destaca a tecnologia e o conhecimento trazidos do continente africano, que ajudaram no crescimento do país.

“Meu Brasil Brasileiro”: espetáculo apresenta história do negro no Brasil.

A história é contada em oito atos por trinta artistas, entre dançarinos, músicos e uma atriz, que interpreta uma professora que transforma o público em seus alunos, alternando com apresentações de tradições afro-brasileiras, como dança guerreira, dança tribal, maculelê, puxada de rede, batuque de umbigada, ijexá, baião, samba-reggae, samba-enredo e capoeira.

Com 1h40 de duração, o espetáculo não tem cobrança de ingressos, com o foco em receber professores, gestores e alunos de escolas públicas, além da comunidade em geral. Traz à tona pesquisa que possibilita uma outra visão sobre a história do Brasil a partir das manifestações tradicionais afro-brasileiras.

Programação

15h – Oficina de Percussão com a professora Elaine.

Gratuita com vagas limitadas.

16h – Oficina de Maculelê com mestre Marquinho.

Gratuita com vagas limitadas.

18h – Apresentação do espetáculo “Meu Brasil Brasileiro”. Entrada gratuita.