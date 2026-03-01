A Prefeitura de Rio Claro preparou ampla programação para o Mês da Mulher, que será realizada no mês de março. Da terça-feira (3) até o próximo dia 29, palestras, oficinas, atividades físicas, feiras, torneios esportivos, desfile, exposições, orientações na área de saúde e muitos outros eventos serão realizados a partir do tema “Mulher: arte, voz e acolhimento”.

“É uma programação diversificada na qual vamos abordar vários aspectos da atual condição da mulher e reforçar a necessidade de esforços permanentes para que a sociedade avance na conquista de direitos e na superação das desigualdades e violência que, infelizmente, ainda vitimam muitas mulheres”, explica a secretária da Mulher, Cátia Gabeloni.

A Secretaria Municipal da Mulher, criada ano passado pelo prefeito Gustavo, organiza o calendário de eventos em parceria com várias secretarias municipais e a Câmara Municipal.

A primeira semana do Mês da Mulher de Rio Claro terá palestra na próxima terça-feira com o tema “Mulher, abrace essa ideia”, ministrada por Clenira Gerciano na sede da Associação dos Aposentados da Fundação Cesp, a partir das 13h30. A organização é da Secretaria da Mulher em parceria com mulheres da antiga Cesp.

Também na terça-feira o Fundo Social de Solidariedade realiza às 9 horas oficina de automaquiagem para mulheres vinculadas ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Jardim Panorama. A atividade será ministrada na Rua 10 entre avenidas 30 e 32, no bairro Santana, onde está sendo feito o atendimento do Cras Panorama durante obras no prédio próprio do serviço.

Na quarta-feira (4) haverá palestra no Cras Brasília organizada pela secretaria do Desenvolvimento Social, às 9 horas. No mesmo horário, no Cras Terranova, tem oficina de automaquiagem. Ainda na quarta-feira, às 17h20, a Secretaria de Esportes realiza “aulão” de hidroginástica, na piscina municipal.

Na quinta-feira (5) o Mês da Mulher terá oficina de automaquiagem no Cras Bonsucesso às 9 horas. Na sexta-feira, a programação tem feira das mulheres empreendedoras no Núcleo Administrativo Municipal, das 8 às 15 horas, e na praça da Boa Morte, das 18 às 22 horas. A feira Empreendedoras em Ação é organizada pelo gabinete da vice-prefeita Maria do Carmo Guilherme.

Sábado será dia de caminhada e corrida organizadas pela Secretaria de Esportes a partir das 7h30 e concentração no Lago Azul.

“Contamos que todos se engajem e participem dos eventos do Mês da Mulher de Rio Claro, que terá muitas outras atividades ao longo do mês”, convida o prefeito Gustavo. “A real valorização da mulher é um assunto que diz respeito a todos nós e é essencial para que possamos superar as desigualdades de gênero e construir uma sociedade igualitária”, acrescenta.