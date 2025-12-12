Após quatro meses internada em um hospital em Portugal, a menina Lorena Sousa, nove anos, foi transferida essa semana para um outro hospital para dar início a uma nova fase do tratamento onde irá passar por quimioterapia e um transplante de medula.

O Jornal Cidade acompanha o caso desde o início e divulgou diversas campanhas onde o objetivo era encontrar um doador de medula compatível. Mobilizações foram feitas em Rio Claro e em várias partes do mundo onde inúmeras pessoas se cadastraram para tentar ajudar a criança que enfrenta uma doença rara: a aplasia medular, onde as células-tronco são destruídas, o que compromete a produção das células do sangue.

A compatibilidade foi confirmada através de um doador de nacionalidade italiana, fato que trouxe muita esperança para a família. Natural de Rio Claro assim como os pais Erik e Natalia, Lorena vive atualmente em Portugal.

Nas redes sociais, um vídeo do momento da saída de Lorena de um hospital para o outro foi publicado mostrando o apoio da equipe médica e a etapa vencida após momentos difíceis como infecções e outras complicações enfrentadas até o encontro do doador compatível. Acompanhe mais detalhes no Instagram da mãe de Lorena que é @nataliacardoso2021.