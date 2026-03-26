Luciene Cristina Risso é natural da cidade de Rio Claro e dá aulas na Unesp de Ourinhos

Evento acontece nesta quinta-feira (26) no Anfiteatro da Geografia e destaca a trajetória da comunidade de Cananéia, no litoral sul paulista

A Unesp de Rio Claro será palco, nesta quinta-feira (26), do lançamento do livro “Memórias quilombolas de Mandira (Cananéia, SP)”. O evento, que acontece às 14h30 no Anfiteatro da Geografia, convida a comunidade acadêmica e o público em geral a mergulhar na história e nas vivências de um dos territórios mais emblemáticos do litoral sul de São Paulo.

A obra é de autoria da rio-clarense Luciene Cristina Risso, professora doutora da Unesp no campus de Ourinhos. O texto narra as memórias da comunidade de Mandira, localizada em Cananéia, região cercada por manguezais e paisagens conservadas da Mata Atlântica. Construído a partir de uma escuta atenta, o livro apresenta o território como um lugar de luta, pertencimento e cuidado com a Terra.

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Valorização das memórias quilombolas e vozes locais

Um dos diferenciais da publicação é o compromisso com a valorização das vozes locais. O livro “Memórias quilombolas de Mandira” contou com a participação especial de Francisco Mandira, importante liderança da comunidade e coautor do capítulo sobre o mapeamento participativo das memórias. A obra traz ainda a contribuição de Yume Kikuda Silveira, doutoranda em Geografia, que analisa as mudanças territoriais após a criação da Reserva Extrativista.

A pesquisa contou com o apoio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp e da Fapesp. Além do lançamento presencial na Unesp de Rio Claro, a obra já pode ser adquirida pelo público geral através da Amazon pelo link: amzn.to/4s2eXma.

Segundo a autora Luciene Cristina Risso, o livro é destinado a educadores, estudantes e pesquisadores que buscam reconhecer a importância das comunidades negras que mantêm vivos os rios e as florestas paulistas, reforçando a ancestralidade como ferramenta de resistência no presente.