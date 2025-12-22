O prêmio da Mega da Virada atingiu a marca histórica de R$ 1 bilhão, consolidando-se como o maior montante já ofertado pelas Loterias Caixa

Após o sorteio do último sábado acumular, o prêmio da Mega da Virada já soma R$ 1 bilhão, consolidando-se como o maior valor da história das loterias no Brasil

O prêmio da Mega da Virada alcançou R$ 1 bilhão e já é o maior da história do concurso. O valor bilionário foi confirmado após nenhum apostador acertar as seis dezenas do Concurso 2954 da Mega-Sena, realizado na noite do último sábado (20).

Este sorteio histórico será realizado no dia 31 de dezembro, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Diferente dos concursos regulares, a premiação especial não acumula: se ninguém acertar os seis números, o montante é dividido entre os ganhadores da quina.

Detalhes do último sorteio da Mega-Sena

No concurso de sábado, os jogadores disputavam um prêmio de R$ 62 milhões. As dezenas sorteadas foram: 01, 09, 37, 39, 42, 44. Como ninguém gabaritou o teste, o montante foi somado ao acumulado para a Mega da Virada.

Embora o prêmio principal não tenha saído, a Caixa Econômica Federal registrou ganhadores em outras faixas. Ao todo, 38 apostas acertaram cinco números e cada uma recebeu R$ 69.615,66.

Ganhadores da quadra e expectativa para o sorteio

Além dos ganhadores da quina, o concurso registrou 4.069 apostas vencedoras na quadra. Para cada um desses bilhetes, o prêmio pago foi de R$ 1.071,64.

O foco agora é total no prêmio de R$ 1 bilhão da Mega da Virada. As apostas para o sorteio especial seguem abertas e podem ser feitas em casas lotéricas de todo o país ou pelos canais digitais da Caixa.

Com informações da Agência Brasil.

Tags: , ,

A sua assinatura é fundamental para continuarmos a oferecer informação de qualidade e credibilidade. Apoie o jornalismo do Jornal Cidade. Clique aqui.

YouTube Assine

Mais em Dia a Dia:

Prefeitura de Rio Claro altera horários de serviços no Natal e Ano Novo

Daae de Rio Claro altera horário de atendimento nos feriados de fim de ano

BRK realiza nova ligação de esgoto na avenida 8, no Centro, em Rio Claro, nesta terça-feira (23)