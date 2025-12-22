O prêmio da Mega da Virada atingiu a marca histórica de R$ 1 bilhão, consolidando-se como o maior montante já ofertado pelas Loterias Caixa

O prêmio da Mega da Virada alcançou R$ 1 bilhão e já é o maior da história do concurso. O valor bilionário foi confirmado após nenhum apostador acertar as seis dezenas do Concurso 2954 da Mega-Sena, realizado na noite do último sábado (20).

Este sorteio histórico será realizado no dia 31 de dezembro, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Diferente dos concursos regulares, a premiação especial não acumula: se ninguém acertar os seis números, o montante é dividido entre os ganhadores da quina.

Detalhes do último sorteio da Mega-Sena

No concurso de sábado, os jogadores disputavam um prêmio de R$ 62 milhões. As dezenas sorteadas foram: 01, 09, 37, 39, 42, 44. Como ninguém gabaritou o teste, o montante foi somado ao acumulado para a Mega da Virada.

Embora o prêmio principal não tenha saído, a Caixa Econômica Federal registrou ganhadores em outras faixas. Ao todo, 38 apostas acertaram cinco números e cada uma recebeu R$ 69.615,66.

Ganhadores da quadra e expectativa para o sorteio

Além dos ganhadores da quina, o concurso registrou 4.069 apostas vencedoras na quadra. Para cada um desses bilhetes, o prêmio pago foi de R$ 1.071,64.

O foco agora é total no prêmio de R$ 1 bilhão da Mega da Virada. As apostas para o sorteio especial seguem abertas e podem ser feitas em casas lotéricas de todo o país ou pelos canais digitais da Caixa.

Com informações da Agência Brasil.