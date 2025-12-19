A Mega da Virada terá o maior prêmio da história em 2025. Saiba como apostar no Brasil, as regras do sorteio que não acumula e os números mais sorteados

Com valor estimado superior à edição anterior, o sorteio da Mega da Virada atrai milhões de brasileiros que sonham com a maior premiação da história

A Mega da Virada está aquecendo o movimento nas casas lotéricas de todo o país. O prêmio deste ano, considerado o maior da história das Loterias, apresenta um valor 33% superior ao montante pago na edição passada, gerando grande expectativa entre os apostadores brasileiros.

Para concorrer ao sorteio histórico e buscar a chance de transformar a vida financeira, os jogadores devem escolher seis dezenas entre os números 01 e 60. O sorteio oficial acontece no dia 31 de dezembro e a aposta simples custa R$ 6,00.

Como realizar sua aposta na Mega da Virada

As apostas podem ser feitas com o volante específico da Mega da Virada em qualquer unidade lotérica do Brasil. Além do atendimento presencial, a Caixa disponibiliza canais digitais para maior conveniência de quem deseja participar.

Os jogos também podem ser registrados pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial. Clientes do banco contam ainda com a facilidade de realizar suas apostas diretamente pelo Internet Banking.

Regras do sorteio e premiação especial

Um dos principais atrativos da Mega da Virada é que o prêmio não acumula. Diferente dos concursos regulares, caso nenhum apostador acerte as seis dezenas, o montante é destinado aos ganhadores da segunda faixa (cinco acertos).

Se não houver vencedores na quina, o valor é dividido entre quem acertar quatro dezenas, e assim sucessivamente. O ganhador tem o prazo de até 90 dias corridos, a partir da data do sorteio, para realizar o resgate do prêmio.

Estatísticas e destino de prêmios esquecidos

É importante que o apostador fique atento ao prazo de retirada. Caso o valor não seja resgatado no período determinado, o prêmio prescreve e o montante é integralmente repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

No ranking histórico dos números mais sorteados na Mega-Sena, figuram as dezenas: 10, 53, 34, 37, 05, 33, 42, 23, 44, 30 e 35. Embora o resultado seja fruto do acaso, muitos brasileiros utilizam esses dados para montar seus jogos da Mega da Virada.