O médico urologista Alexander Salem, de Rio Claro, celebrou sua participação no Mundial da Seleção Médica Brasileira em Dublin em entrevista ao Jornal de Esportes. Após mais de duas décadas afastado dos gramados, ele retornou ao futebol em fevereiro de 2025, superou lesões e recuperou a forma física para integrar a equipe que se sagrou campeã mundial na categoria Master (+45 anos). Salem destacou o apoio da família, o acolhimento dos colegas de seleção e a emoção de conquistar, em sua estreia, o quarto título da categoria, com 24 países em disputa, e superando seleções como EUA, Canadá, Espanha, Colômbia, Ucrânia e, na final, a Catalunha (Barcelona).

