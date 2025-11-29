O urologista Cauê Brunelli Dezotti, de 38 anos, natural de Limeira, foi o torcedor do Palmeiras que morreu nesta sexta-feira (28) em Lima, no Peru. O médico, que também era professor da Faculdade São Leopoldo Mandic, em Araras, viajou para assistir a final da Libertadores e perdeu a vida quando participava com outros palmeirenses de um passeio de ônibus aberto no “Circuito de Playas”. Durante o trajeto o veículo passou por baixo de uma ponte e foi neste exato momento que Cauê bateu a cabeça contra a estrutura. Ainda não há informação sobre quando o corpo será liberado para translado ao Brasil.

Em suas redes sociais o Palmeiras divulgou a seguinte nota de pesar: “A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente o falecimento do torcedor Caue Brunelli Dezotti, de 38 anos, que estava em Lima, no Peru, para acompanhar a decisão da CONMEBOL Libertadores, marcada para este sábado (29). De acordo com autoridades locais, o palmeirense foi vítima de um acidente enquanto passeava em um ônibus turístico. Manifestamos nossa solidariedade à família e aos amigos de Caue neste momento de dor e tristeza”.