Folhapress

O medalhista de prata pan-americano do stand up paddle, Tamil Martino, pediu desculpas públicas após ser detido por furar a quarentena no Peru.

Martino descumpriu as medidas de isolamento social e foi surfar. Ao ser abordado por policiais, recusou-se a se identificar a acabou sendo levado para prestar esclarecimentos em uma delegacia.

O surfista, que foi vice-campeão em sua modalidade no Pan de Peru, no ano passado, foi multado e liberado horas depois e usou o seu Facebook para se desculpar.

“Quando andava de volta pra casa, vi alguns surfistas entrando no mar, por isso pensei que podia entrar alguns minutos e treinar um pouco, pois a polícia não estava impedindo essas pessoas. Honestamente, não interpretei bem as últimas regras dadas sobre as recentes medidas de convívio social e os esportes que podem ser praticados”, alegou ele.

“Insisto em oferecer publicamente as minhas sinceras desculpas ao presidente Martín Vizcarra, que considero estar fazendo seu trabalho da melhor maneira diante desta pandemia. Também peço desculpas por me ter comportado como fiz, foi uma situação que eu não soube lidar”, acrescentou.