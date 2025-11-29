Ariovaldo Sant’Anna, conhecido como Tui, e Antônio Soares Coelho, organizadores do grupo Roda de Viola da Unesp de Rio Claro, ambos violeiros e responsáveis pela coordenação do projeto e do festival, compareceram à Jovem Pan neste sábado (29), durante o Jornal da Manhã, onde falaram sobre a iniciativa e apresentaram detalhes do quarto festival que acontecerá no próximo dia 4 de dezembro. Eles explicaram que o grupo reúne 30 vozes e cinco instrumentos e que a nova edição do evento contará com Mazinho Quevedo, renomado violeiro, e com a Orquestra de Violas e Violão da Unesp de Botucatu, em uma programação preparada para receber entre 500 e 700 pessoas, com estrutura ampliada e atrações especiais.