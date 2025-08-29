Mauricio Zottarelli faz shows em Rio Claro. Foto: Tomer Rom

Premiado músico, indicado ao Grammy e Grammy Latino, se apresenta nos dias 29 e 30 de agosto no CineTeatro Itália com quarteto; apresentações serão gravadas para álbum ao vivo

O baterista e compositor brasileiro e radicado em Nova York Mauricio Zottarelli é presença frequente, e de bastante evidência, nos cenários musicais mundiais de música Brasileira, Latina e do Jazz há muitos anos. Elogiado por várias importantes publicações internacionais e ganhador de vários prêmios, Zottarelli tem duas indicações ao Grammy e uma ao Grammy Latino, e se tornou um dos mais requisitados bateristas na cena musical de Nova York desde sua chegada na cidade em 2006. Formado na Berklee College of Music em Boston-EUA, Mauricio tem vasta experiência em turnês mundiais e centenas de albums e gravações com diversos dos mais importantes artistas do jazz, musica latina e brasileira da atualidade.

Mauricio volta à cidade de Rio Claro para show especial. Foto: Christine Vaindirlis

Neste ano de 2025, o músico celebra seus 30 anos de carreira com uma apresentação inédita na cidade de Rio Claro. Zottarelli traz seu premiado quarteto para dois concertos no belíssimo CineTeatro Itália, nos dias 29 e 30 de Agosto de 2025, ambos ás 20hs, na Rua 4-B, 1309, na Vila Indaiá. Os ingressos estão sendo vendidos pelo site Sympla ou diretamente nas redes sociais do Cineteatro Itália. Por conta desta comemoração muito especial, esses concertos serão também gravados para um futuro lançamento de um álbum ao vivo do grupo, celebrando o trabalho original e as composições do talentoso músico. Vale ressaltar que o público presente nestas duas noites ouvirá composições inéditas bem como releituras do trabalho original de Zottarelli, que passeiam por estilos como samba, baião, funk, fusion, jazz, ritmos latinos, com harmonias envolventes e melodias memoráveis. Além de Mauricio o grupo conta com outros artistas virtuosos: Rodrigo Ursaia (sax e flauta), Gustavo Bugni (teclados) e Jackson Lourenço (baixo).