Região da Boa Morte está sofrendo com mau cheiro

Secretaria de Meio Ambiente de Rio Claro investiga origem de forte odor químico e solicita que população registre queixas oficiais na Ouvidoria

Uma série de publicações nas redes sociais relatando o incômodo de moradores com um mau cheiro no bairro Boa Morte e região tornou-se alvo de investigação em Rio Claro. Segundo os relatos, o forte odor, associado a produtos químicos, tem causado sintomas como dores de cabeça intensas, ardência nos olhos, formigamento na língua e mal-estar constante em quem reside na localidade.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente confirmou que está ciente da situação e já iniciou o processo de apuração para identificar a fonte do problema. De acordo com a pasta, a mobilização começou após o monitoramento das queixas digitais, mas a precisão do diagnóstico depende de informações mais detalhadas.

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Apoio da população e registros oficiais

O secretário de Meio Ambiente, Leandro Geniselli, ressaltou que, devido à amplitude da área afetada, o apoio dos moradores é fundamental para nortear a fiscalização. “Iniciamos uma investigação, mas a área é ampla e precisamos do apoio de moradores para termos algo mais concreto. Por isso, pedimos que os relatos sejam feitos de maneira oficial, via Ouvidoria”, declarou.

Segundo a secretaria, o registro formal ajuda a mapear a incidência do problema. Os moradores devem informar o horário exato em que sentem o mau cheiro no bairro Boa Morte, a localização específica e a descrição do odor. “Com mais detalhes, conseguiremos rastrear melhor de onde está vindo o problema e tomar as devidas providências”, completou Geniselli.

Para colaborar com a investigação, a população deve entrar em contato com a Ouvidoria pelo telefone (19) 3526-7105. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.