A Paróquia de São João Batista preparou uma programação especial com tríduo e missa solene para comemorar os 100 anos de dedicação da Igreja Matriz em Rio Claro.

A Matriz de São João Batista celebra, no dia 2 de fevereiro, o Centenário da Dedicação de seu templo em Rio Claro. Para marcar a data histórica, a paróquia organizou uma programação religiosa que inclui um tríduo festivo e uma missa solene com o bispo diocesano.

O tríduo em louvor à Matriz de São João Batista começa no dia 30 de janeiro, às 19h30, com celebração do padre Manollo Pereira de Oliveira. No dia 31, as orações ocorrem às 18 horas, conduzidas pelo pároco padre Renato Luís Andreatto.

Centenário da dedicação da Igreja Matriz de São João Batista, na Rua 6, no Centro de Rio Claro, será celebrado com tríduo e missa

Programação do centenário em Rio Claro

O encerramento do tríduo será no dia 1º de fevereiro, às 19 horas, com o padre Ronaldo Francisco Aguarelli. A celebração principal ocorre no dia 2 de fevereiro, data exata do centenário, com a Santa Missa presidida por Dom Devair Araújo da Fonseca, bispo diocesano de Piracicaba.

Segundo os organizadores da paróquia, este é um tempo especial de ação de graças e memória. O evento busca promover a renovação da caminhada da comunidade como “igreja viva” dentro do município.

História da Matriz de São João Batista

Segundo site da comunidade Canção Nova, “quando a construção de uma igreja chega ao fim, a celebração que marca a vida dela tem o nome de “dedicação”, que pode ser traduzida como consagração, sagração ou inauguração. O termo, normalmente, mais usado é “dedicação”, toda igreja é dedicada por excelência à Santíssima Trindade, a Nosso Senhor Jesus Cristo e seus títulos; ao Espírito Santo, a Santíssima Virgem, aos Santos Anjos, aos santos inscritos no Martirológio Romano”

A atual estrutura é a terceira igreja dedicada ao padroeiro na cidade. De acordo com o livro Patrimônio Edificado, a construção da Matriz de São João Batista levou quatorze anos para ser concluída, entre 1912 e 1926.

O projeto foi concretizado pelo Cônego Francisco Botti, contando com o apoio fundamental do Conde Matarazzo e da população local. O edifício é reconhecido por sua fachada simétrica e portal românico, sendo um marco arquitetônico e religioso de Rio Claro.