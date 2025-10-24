Foto de arquivo. Crédito: Ascom PMRC

Secretaria Municipal da Educação definiu novo cronograma para 2026. Processo é facilitado pelo aplicativo Cadu, que agiliza inscrições na rede municipal

A Secretaria Municipal da Educação de Rio Claro alterou o prazo para a realização de matrículas de alunos na educação infantil em sua rede de ensino. O novo prazo será de 29 de outubro a 7 de novembro. A Secretaria da Educação definiu, no início de outubro, o cronograma para matrículas e rematrículas na rede pública municipal de ensino em 2026.

As matrículas e as rematrículas são feitas nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025 e abrangem alunos da educação infantil, do ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para facilitar a vida dos pais e estudantes, a prefeitura de Rio Claro adotou o aplicativo Cadu que agiliza as providências para a efetivação das rematrículas e matrículas nas escolas de Rio Claro gerenciadas pela prefeitura. “Com o Cadu, tudo fica mais fácil e mais rápido”, observa a secretária municipal da Educação, Valéria Velis.

A central de atendimento digital, o Cadu, é aplicativo para celulares e outros dispositivos móveis baixado gratuitamente nas plataformas de distribuição de aplicativos como App Store, Google Play Store e outras. O Cadu faz parte do programa Governo Digital de Rio Claro.

Na educação infantil as rematrículas foram recebidas até 14 de outubro, e as matrículas, de 29 outubro a 7 de novembro.

No ensino fundamental, as rematrículas para alunos do segundo ao quinto ano e da Escola Agrícola devem ser feitas de 10 a 21 de novembro, e as matrículas para alunos do primeiro ano devem ser feitas de 1 a 10 de dezembro.

As pessoas interessadas em participar da Educação de jovens e adultos (EJA) devem fazer as rematrículas de 24 a 28 de novembro, e as matrículas, de 1 a 18 de dezembro.