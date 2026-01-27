Em episódio emocionante, jornalista Nathalie Oliveira detalha os desafios da maternidade atípica e a importância da rede de apoio no diagnóstico de autismo
O podcast “Chega Junto”, apresentado por Aline Magalhães Ceron e Mônica Butteri, recebe a jornalista Nathalie Oliveira para uma conversa profunda sobre maternidade atípica. Com um relato emocionante, a convidada compartilhou sua experiência na criação de seu filho Thor, de 12 anos.
Thor possui diagnóstico de autismo e altas habilidades, o que traz uma perspectiva única sobre o desenvolvimento neurodiverso. Durante o episódio, Nathalie Oliveira explicou conceitos fundamentais para a compreensão da sociedade sobre o tema, como a disfunção sensorial no cotidiano.
O episódio inédito vai ao ar nesta quarta-feira, dia 28, às 19h, no YouTube e no Facebook do JC.
Entendendo a maternidade atípica e o autismo
A maternidade atípica envolve enfrentar sinais precoces de autismo que, muitas vezes, acabam sendo ignorados ou romantizados. Nathalie destacou que o termo “autismo leve” pode ser perigoso, pois mascara a necessidade real de suporte que a criança demanda no dia a dia.
A jornalista reforçou que entender os níveis de suporte é essencial para garantir os direitos e o bem-estar da criança. O diálogo abordou os desafios enfrentados no ambiente escolar e a resistência necessária para garantir a inclusão efetiva de crianças neurodiversas.
Relatos na JC Magazine e rede de apoio
Além da participação no podcast, a jornalista assina uma matéria especial na edição 43 da JC Magazine. No texto, ela reuniu relatos de outras mulheres que vivenciam a maternidade atípica, criando um mosaico de histórias sobre superação e a urgência de acolhimento sem julgamentos.
O episódio completo do “Chega Junto” está disponível nas plataformas digitais do Jornal Cidade. A discussão reforça o papel da informação no combate ao preconceito e na construção de uma sociedade mais inclusiva para todas as famílias.