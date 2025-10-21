Imagem ilustrativa

Em Rio Claro, as condições de tempo permanecem estáveis nos próximos dias, com céu claro a poucas nuvens, sem previsão de chuva, temperaturas amenas e ventos constantes. Segundo o IPMet, o fenômeno é resultado da atuação de um sistema de alta pressão sobre o estado de São Paulo, acompanhado de uma massa de ar frio.

Hoje (21), a temperatura mínima registrada no campus da Unesp foi de 11,7°C, enquanto a máxima prevista é de 26°C. Os dados são fornecidos pela Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp e pela prefeitura municipal de Rio Claro.