Uma manutenção na rede de esgoto que será executada pela BRK Ambiental – responsável pelos serviços de coleta e tratamento de esgoto em Rio Claro – vai interditar na tarde desta quinta-feira (12) o trecho da Rua 8 (oito), entre as Avenidas 14 e 16, no Centro.

O serviço terá início às 13h e tem previsão de ser concluído em até quatro horas, podendo se estender dependendo da complexidade do trabalho. Durante o período de manutenção na rede de esgoto, a Rua 8 (oito) permanecerá interditada no trecho, mantendo apenas o acesso local.

Para os motoristas que seguem pela via, será necessário desviar pela Avenida 16, seguir pela Avenida Visconde do Rio Claro e utilizar a Avenida 14 para retornar à Rua 8. No trecho, os motoristas devem estar atentos às placas de sinalização.

Todos os esforços serão feitos para que a finalização do serviço e a liberação do trânsito ocorram com brevidade.