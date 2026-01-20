Placa mostra horários em que não há manobras de trens

Comissão pela Volta dos Trens destaca a importância de registros oficiais sobre o descumprimento de horários de manobras de trens no Centro.

A Comissão pela Volta dos Trens da OAB Rio Claro afirma que não existem registros formais de reclamações da população quanto ao descumprimento do acordo sobre as manobras de trens. O pacto firmado entre a concessionária Rumo e a Prefeitura prevê a interrupção das atividades ferroviárias em horários específicos na região central de Rio Claro.

Uma reunião foi realizada na última sexta-feira (16), na Casa do Advogado, para avaliar eventuais queixas sobre o desrespeito aos horários estabelecidos. No entanto, o presidente da Comissão, o advogado Irineu Carlos de Oliveira Prado, confirmou que não foram constatadas reclamações oficiais junto às ouvidorias da concessionária ou do município.

Horários e restrições das composições ferroviárias

Embora a reportagem do Jornal Cidade tenha registrado queixas frequentes da população nos últimos meses, os órgãos oficiais ainda não foram acionados formalmente pelos moradores. O foco do problema são as passagens de nível nas avenidas 7, 8 e 13, que conectam o Centro aos bairros Cidade Nova e Vila Paulista.

Atualmente, existem placas de sinalização informando que a movimentação de trens ocorre durante todo o dia, exceto nos seguintes intervalos:

Das 6h30 às 8h30;

Das 11h30 às 13h;

Das 17h30 às 19h.

Como registrar reclamações sobre manobras de trens

A Comissão ressalta que é fundamental que a população registre as queixas nos canais de comunicação oficiais para que medidas possam ser tomadas. Os contatos disponíveis são o telefone da Rumo (0800 701 2255) e a Ouvidoria da Prefeitura de Rio Claro (156 ou 3536-7105).

Uma nova reunião está agendada para o dia 6 de fevereiro, às 10h, na Casa do Advogado (esquina da Avenida 7 com a Rua 5). O encontro é aberto ao público e servirá para reavaliar a situação das manobras de trens e o volume de queixas formais recebidas no período.