Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet, a estabilidade atmosférica volta a predominar em Rio Claro durante o período da manhã, com céu claro a poucas nuvens e sem previsão de chuva. Ao longo da tarde, no entanto, o aumento do calor e a elevada umidade favorecem a formação de pancadas de chuva de curta duração, que podem ocorrer de forma isolada e, em alguns momentos, com intensidade mais acentuada.

No fim da quinta-feira (29), a aproximação de uma nova frente fria pelo sul e oeste do estado de São Paulo tende a intensificar as instabilidades, ampliando as condições para chuva também na região de Rio Claro. Apesar disso, as temperaturas seguem elevadas ao longo do dia.

No campus da Unesp, a temperatura mínima registrada nesta manhã (28) foi de 19,1 °C, enquanto a máxima prevista é de 30 °C. As informações são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.