O caminho no aplicativo é: Saúde > Saúde da Mulher > Agendar Mamografia

De janeiro a agosto deste ano, o serviço registrou mais de 90 mil acessos

Mulheres de todo o estado já podem marcar mamografias e consultar a rota das Carretas da Mamografia diretamente no aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR. A iniciativa da Secretaria da Saúde em parceria com a Secretaria de Políticas para a Mulher amplia o acesso à prevenção do câncer de mama de forma prática e gratuita.

Baixe o Poupatempo SP.GOV.BR

Android

IOS

De janeiro a agosto deste ano, o serviço registrou mais de 90 mil acessos às informações de agendamento e 15 mil consultas aos itinerários das carretas, que percorrem municípios paulistas oferecendo exames gratuitos. O caminho é simples: Saúde > Saúde da Mulher > Agendar Mamografia.

Desenvolvido pela Prodesp, vinculada à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), o aplicativo reúne mais de 3,6 mil serviços digitais e se consolidou como o principal canal móvel do Governo de São Paulo. Só nos sete primeiros meses do ano, foram 10,8 milhões de interações — 40% de todos os atendimentos do Poupatempo. A nota média do app também é destaque: 4,8 no Android e 4,9 no iOS, entre as mais altas do país.

Programa Mulheres de Peito

Mulheres entre 50 e 69 anos podem agendar exames de mamografia pelo SUS, sem pedido médico, ligando para 0800 779 0000. O serviço é realizado pelo Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo.