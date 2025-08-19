Animais ruminantes de pequeno e médio porte estavam na Av. 30

Ao menos 17 ovelhas teriam sido flagradas soltas e pastando em um local na Avenida 30, no bairro; outros casos de animais soltos já foram registrados

O Jornal Cidade recebeu na manhã de sábado (16), uma nova denúncia sobre animais soltos, circulando pelo perímetro urbano.

De acordo com informações colhidas pela reportagem, os animais, que seriam ao menos 17 ovelhas de cores distintas, estariam soltos em um terreno na Avenida 30, no bairro Jardim São Paulo.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Questionada sobre o fato de animais de médio/grande porte estarem soltos pela região, o poder público municipal informou através de nota que “o setor de recolhimento de animais de grande porte recolheu no Jardim São Paulo três cavalos na sexta-feira. Na manhã de segunda-feira (18), recebeu solicitação a respeito de animais pastando em terreno do bairro e, quando e equipe chegou ao local, os animais não estavam mais lá. Quem constatar a presença de animais nessa situação pode ligar para 3532-4115.

CASOS

Não é a primeira vez que o bairro é alvo de reclamações sobre animais soltos, há alguns meses, outras reportagens foram feitas falando do problema que envolve a região.

No mês maio, um cavalo ficou por um período na Avenida 21 até ser resgatado. O JC recebeu denúncias sobre o caso e também acionou o poder público.