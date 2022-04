Com o objetivo de chamar a atenção para a importância de um trânsito seguro, o movimento Maio Amarelo mobiliza autoridades, motoristas e população em geral de todo o mundo e repercute em Rio Claro com ações que estão sendo organizadas pela prefeitura e outros segmentos da sociedade.

“Estamos fazendo vários investimentos no trânsito, especialmente com ampliação e reforço na sinalização e alterações viárias, pois a segurança de condutores e pedestres é uma de nossas prioridades”, comenta o prefeito Gustavo.

Representantes das secretarias municipais de Mobilidade Urbana e Sistema Viário e de Segurança receberam na sexta-feira (19) 200 antenas anticerol doadas pela empresa Sport Motor. Os itens foram entregues pelo gerente comercial, Marcelo Miranda, na sede da concessionária, e serão distribuídos gratuitamente aos motociclistas nos próximos dias 14 e 28.

“A redução dos acidentes de trânsito é questão que precisa do engajamento de toda a sociedade e ficamos muito satisfeitos de contar com o apoio de empresas como a Sport Motor nesse trabalho”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Ivan De Domênico.

No próximo dia 9 a prefeitura abre exposição no saguão do paço municipal com fotos e mensagens relativas ao Maio Amarelo, que neste ano tem o tema “Juntos salvamos vidas!”. “Todos podem contribuir para ampliar a segurança viária e uma das mais efetivas é dirigir com responsabilidade, obedecendo as leis e sinalização de trânsito”, reforça o secretário municipal de Segurança e Defesa Civil, Rogério Guedes.

De acordo com o diretor da Secretaria de Mobilidade Urbana, Vitor Caparrotti, a distribuição de antenas anticerol no próximo dia 14 está programada para ser feita das 9 horas ao meio dia no Jardim Público, na esquina da Rua 4 com Avenida 1.

No dia 28, a entrega gratuita das antenas será realizada na Avenida Brasil, nas imediações do antigo supermercado Paulistão, das 10 às 13 horas. “Nesse dia nosso público-alvo será principalmente os trabalhadores que estarão se dirigindo para a região do Distrito Industrial ou voltando de lá”, informa a guarda civil Rosângela Ratky.