Em episódio emocionante do Chega Junto, Daniela Brescansin relata jornada de fé e resiliência até o nascimento do filho Derick; conteúdo estreiou nesta quarta-feira (10) nas plataformas do JC

Um relato que emociona, inspira e fortalece a fé. O podcast Chega Junto, apresentado por Aline Magalhães Ceron e Mônica Butteri, recebe em seu mais novo episódio a convidada Daniela Palatin Brescansin, que compartilha sua comovente trajetória de perseverança frente a cinco abortos espontâneos até realizar o sonho da maternidade aos 45 anos.

Daniela Palatin Brescansin

No episódio 108, intitulado “Milagre aos 45: Uma Jornada de Fé e Superação”, Daniela abre o coração e detalha os momentos de dor, as inúmeras tentativas, os tratamentos médicos e a rede de apoio que a sustentou durante os anos mais desafiadores. Mesmo diante de tantas perdas, ela nunca desistiu, e sua história culmina com o nascimento de Derick, seu filho tão esperado.

“Queremos que essa história sirva de esperança para outras mulheres que passam pela mesma situação. A Daniela é exemplo de que a fé e a persistência podem transformar qualquer jornada”, destaca Aline Magalhães Ceron, uma das apresentadoras do podcast.

O episódio estreiou nesta quarta-feira (10 de setembro), às 19h, no YouTube e Facebook do JC, disponível no Spotify.

Sobre o podcast Chega Junto

Criado e apresentado por Aline Magalhães Ceron e Mônica Butteri, o Chega Junto traz conversas sinceras e inspiradoras com mulheres que compartilham suas vivências, desafios e conquistas. O programa aborda temas como saúde, relacionamentos, maternidade, superação e empowerment feminino.

