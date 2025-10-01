Psicóloga Juliana Serzedello morreu aos 66 anos

Morreu em Rio Claro, aos 66 anos, a psicóloga Juliana Serzedello. Moradora do Centro, ela atuou no hospital Santa Filonena e deu aulas na Unesp. Também trabalhou antiga Clínica Sayão de Araras.

Juliana teve complicações devido a um câncer e não resistiu. Ela deixou um filho, dois netos, demais familiares e muitos amigos.

“Uma pessoa alegre, muito ativa profissionalmente e ligada a família. Vai deixar saudades”, declarou o cunhada Valdir ao Jornal Cidade em nome da família. Nas redes sociais muitas homenagens foram prestadas. Juliana foi sepultada na tarde desta quarta-feira (1º) no Cemitério São João Batista.