Neste sábado (12) serão definidas as campeãs de duplas da etapa de Rio Claro do Circuito BRB/Engie de Tênis, em confronto entre a dupla chinesa, Xiaodi You e Yiming Dang, e o dueto de Luiza Fullana (BRA) e Carla Markus (ARG). A partida será disputada após as semifinais de simples, no Clube de Campo de Rio Claro, com entrada gratuita.

Na rodada desta sexta (11), Fullana e Markus venceram a dupla brasileira, Sofia Mendonça e Catarina Melleiro, por 6/4 6/2, em pouco mais de uma hora de jogo. Já a dupla chinesa derrotou Martina Taborda (ARG) e Dana Guzman (PER), por 2 sets a 1 – 5/7 6/1 10/6, em 1h54m.

O mundo em Rio Claro

Com premiação de US$ 30 mil e cedendo pontos válidos para o ranking da WTA, a competição do interior de São Paulo tem grande relevância para o cenário de ascensão no ranking mundial. Prova disto é ter uma semifinal com participantes de três continentes: Américas, Europa e Ásia. A partida de abertura da rodada será entre Xiaodi You (CHN) e Lucciana Alarcon (PER), às 10h30. Na sequência será a vez de Candela Vazques (ARG) enfrentar Miriana Tona (ITA).

Para chegar à semifinal, Candela venceu Luana Plaza, do Brasil, em duplo 6/1. Miriana derrotou Francesca Matiolli (ARG), 6/1 6/2. Lucciana avançou após derrotar Martina Taborda (ARG), por 6/2 6/2, e a cabeça de chave nº 1, Xiaodi You se garantiu na sequência do torneio ao superar Berta Bonardi (ARG), por 6/3 6/2.

A etapa de Rio Claro do Circuito BRB/ENGIE tem patrocínio do Colégio Objetivo de Rio Claro e Caprem Construtora. O evento tem sede no Clube de Campo de Rio Claro e conta com as chancelas da Federação Paulista de Tênis, Confederação Brasileira de Tênis e integra o ITF World Tennis Tour na categoria W35. A realização é da Try.

TRANSMISSÃO

Atenção, tenistas e esportistas em geral. Neste domingo, a partir das 10 horas da manhã, você pode acompanhar ao vivo a grande final do W35 de Rio Claro, direto do Clube de Campo. A transmissão será feita pelos canais do YouTube e Facebook do Jornal Cidade de Rio Claro. Este evento é uma realização do Colégio Objetivo de Rio Claro e do Jornal Cidade de Rio Claro. Não perca! Confira tudo com a gente através deste link ou inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Marque na agenda: domingo, dia 13, às 10 horas. Venha torcer conosco!