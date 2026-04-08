Nascido e criado em Rio Claro, Lucas Moreira tem 18 anos

Obra de romance Young Adult explora temas como amor e descobertas na adolescência; evento acontece no Gabinete de Leitura

No dia 11 de abril, a literatura ganha uma nova voz em Rio Claro com o lançamento do livro “Ass: Anônimo”, obra de estreia do jovem escritor Lucas Moreira. Aos 18 anos, o autor debuta na ficção com um romance Young Adult que transforma cartas anônimas em confissões profundas sobre amadurecimento e sentimentos.

O lançamento será realizado no Gabinete de Leitura, localizado na Av. 4, 427, entre ruas 5 e 6, Centro, das 18h30 às 21 horas, contando com noite de autógrafos e um sarau de poemas compostos pelo próprio autor. O evento, que terá venda de exemplares no local, é realizado pela Academia de Letras Rio-clarense (Alerc-SP) como forma de incentivo ao novo talento local.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Sinopse e trajetória do autor Lucas Moreira

A trama de “Ass: Anônimo” acompanha Caio, um jovem que vive os últimos meses do ensino médio lidando com o peso do passado, e Malu, uma bolsista que tenta se encontrar em um ambiente onde se sente invisível. O elo entre os dois surge através de uma carta sem assinatura, iniciando um laço intenso marcado por desejo, culpa e medo em 386 páginas de narrativa.

Nascido e criado em Rio Claro, Lucas Moreira começou a escrever poesias ainda cedo. A motivação para o romance surgiu durante o ensino médio, ao observar as complexidades dos relacionamentos juvenis. O livro é voltado para adolescentes a partir de 14 anos e jovens adultos, explorando o tema do amor com sensibilidade.

Como adquirir o livro

Para quem não puder comparecer ao evento de lançamento, o exemplar de “Ass: Anônimo” também pode ser adquirido diretamente com o autor. Os pedidos podem ser feitos pelo e-mail [email protected] ou via mensagem direta no perfil oficial do escritor no Instagram (@poesialibertada).

Alerc-SP oferece curso gratuito sobre Indústria Cultural

Além do lançamento literário, a Academia de Letras Rio-clarense promove o curso gratuito “Indústria Cultural: Razão Instrumental e Sociedade Administrada”. As aulas serão ministradas pelo Prof. Luiz Hermenegildo Fabiano nos dias 14, 16, 28 e 30 de abril, das 19h às 21h, também no Gabinete de Leitura.

Inspirado na Escola de Frankfurt, o curso analisa a transformação da cultura em mercadoria. As inscrições são limitadas e podem ser feitas pelo link: https://encurtador.com.br/AbiL