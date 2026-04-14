Foto: Ana Julia Guerreiro | @a.jfotos

Atacante marca dois gols e garante primeira vitória do Rubro-verde na competição nacional

Nesse sábado (11), o Velo Clube vence Sampaio Corrêa por 2 a 0, no Estádio Benitão, em Rio Claro, pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O Rubro-verde contou com o apoio da torcida e o brilho do atacante Lucas Duni, autor dos dois gols da partida.

O Velo Clube começou a partida sob pressão, buscando o gol desde os primeiros minutos. Contando com o fervoroso apoio de sua torcida, o time rio-clarense dominou as ações em campo.

O destaque da noite foi o atacante Lucas Duni, que se tornou decisivo ao marcar os dois tentos do Rubro-verde. Aos 33 minutos do primeiro tempo, ele abriu o placar, aproveitando um cruzamento milimétrico do lateral Felipe Pacajus. Duni cabeceou com precisão e balançou as redes.

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Foto: Ana Julia Guerreiro | @a.jfotos

Já no primeiro minuto do segundo tempo, Lucas Duni ampliou a vantagem. Após uma jogada individual de Jhoninha, o atacante do Velo completou para o gol, deixando o cenário bastante tranquilo para os torcedores presentes no Benitão.

O Galo Vermelho dominou a partida em posse de bola, finalizações e criação de oportunidades. Por outro lado, o Sampaio Corrêa-RJ pouco fez durante o jogo, praticamente sem finalizar contra a meta defendida pelo goleiro Paulo Vitor.

Velo Clube avança na tabela da Série D

Com o resultado positivo, o Velo Clube finalizou a rodada na terceira colocação do grupo A14. O time se mantém, assim, entre as quatro equipes que avançam para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

O próximo compromisso do Sampaio Corrêa-RJ na competição será contra outro time carioca, o Maricá-RJ. O Maricá, que foi adversário do Velo Clube na primeira rodada, é o atual líder do grupo A14.

A partida entre Sampaio Corrêa e Maricá acontece no sábado (18), às 17h, no Estádio João Saldanha.

O Grupo JC, em parceria com a Alugtec Equipamentos, realiza a transmissão dos jogos do Velo Clube na Série D. Os torcedores podem acompanhar as partidas pelo canal do Jornal Cidade no YouTube e pela rádio JC FM 89,1.