Lucas, Babu e Victor Hugo se enfrentam em quarto paredão do BBB 20

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O quarto paredão do Big Brother Brasil 20 está formado. Marcela, que foi para a berlinda após jogo de azar da Prova do Líder, disputou o Bate e Volta com Babu Santana, que recebeu nove votos da casa, e Victor Hugo, que foi votado quatro vezes. Ela venceu o jogo e ficou de fora do paredão. Lucas foi a indicação do líder Guilherme e, portanto, foi emparedado sem chance de disputar o Bate e Volta. Gui ganhou a liderança indicado por Gabi, com quem mantém um relacionamento dentro do reality.

Ele disse que escolheu Lucas após o brother ter optado por não contribuir com suas estalecas para as compras da xepa. Apesar de não estar na xepa, disse que poderia ser com ele, e que foi uma atitude egoísta.

Felipe Prior deu a notícia de sua imunidade, conquistada após atender ao Big Fone na manhã deste domingo (16), e surpreendeu o restante da casa. Já o anjo Victor Hugo imunizou Mari, aniversariante do dia. “Melhor presente de aniversário”, disse a sister.