Lote é composto por 204.824 restituições, destinadas a contribuintes prioritários e não prioritários

Contribuintes podem verificar a partir das 10h se foram contemplados no lote residual de restituição do IRPF de fevereiro

A Receita Federal abre, a partir das 10h desta sexta-feira (20), a consulta ao lote residual de restituição do IRPF referente ao mês de fevereiro de 2026. Ao todo, serão distribuídas 204.824 restituições, somando um valor total de R$ 578.974.901,07. O crédito bancário está programado para ser depositado diretamente nas contas dos contribuintes ao longo do dia 27 de fevereiro.

Prioridades no pagamento do lote residual

Do montante total, mais de R$ 337 milhões são destinados a contribuintes com prioridade legal. O grupo inclui 6.632 idosos acima de 80 anos, 39.290 pessoas entre 60 e 79 anos, além de 3.264 cidadãos com deficiência ou moléstia grave e 10.735 profissionais do magistério.

Além disso, 127.585 restituições contemplam quem utilizou a declaração pré-preenchida ou optou pelo recebimento via PIX, modalidade que garante prioridade no processamento da restituição do IRPF. Outras 17.318 restituições são destinadas ao público não prioritário.

Como consultar a restituição do IRPF

Para saber se o valor está disponível, o cidadão deve acessar o portal oficial da Receita Federal (www.gov.br/receitafederal). No site, basta clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar minha restituição”. A página oferece desde a consulta simplificada até o extrato completo de processamento via e-CAC.

Caso o contribuinte identifique pendências na declaração, o sistema permite a retificação imediata das informações. A consulta também pode ser realizada pelo aplicativo da Receita Federal disponível para tablets e smartphones, onde é possível verificar a situação cadastral do CPF.

Regras de segurança e pagamento

O pagamento do lote residual de restituição do IRPF é efetuado exclusivamente na conta bancária de titularidade do declarante. Se houver erro nos dados bancários informados, o crédito não será realizado por questões de segurança.

Nesses casos, os valores ficam disponíveis para reagendamento no Banco do Brasil por até um ano. O procedimento pode ser feito pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento nos telefones 4004-0001 (capitais) ou 0800-729-0001 (demais cidades).