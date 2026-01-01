Lorena em foto no Natal em hospital em Portugal

Após o transplante de medula realizado em dezembro, a menina rio-clarense Lorena Sousa vence etapas críticas do tratamento contra a aplasia medular e sonha com o retorno

A menina rioclarense Lorena Sousa, de nove anos, inicia o ano de 2026 com novas perspectivas e sonhos após enfrentar meses de um rigoroso tratamento de saúde. Internada há quase cinco meses em Portugal, ela luta contra a aplasia medular, uma doença rara e grave.

A aplasia medular caracteriza-se pela destruição das células-tronco, o que compromete severamente a produção das células do sangue. Diante do diagnóstico, uma corrente de solidariedade uniu Rio Claro e diversas partes do mundo em busca de um doador compatível para Lorena Sousa.

O sucesso do transplante de medula

Após uma campanha internacional que ganhou adesão em outros estados e até fora do Brasil, a família encontrou um doador compatível na Itália. O tão esperado transplante de medula foi realizado com sucesso no dia 19 de dezembro.

Atualmente, a criança segue com o protocolo médico que inclui sessões de quimioterapia. Mesmo diante dos desafios hospitalares, o foco da pequena rioclarense e de sua família agora se volta para a recuperação plena e a tão aguardada volta para casa.

Exemplo de superação e força

Ao longo de todo o processo de tratamento da aplasia medular, Lorena Sousa passou por altos e baixos, superando complicações e infecções severas. Sua resiliência tem sido apontada por familiares como um exemplo de força e encorajamento para outros pacientes.

Natural de Rio Claro, assim como os pais Erik e Natalia, Lorena vive atualmente em Portugal com a família e seu irmão mais novo. A evolução do quadro clínico da menina pode ser acompanhada diretamente pelas redes sociais da mãe, Natalia Cardoso.