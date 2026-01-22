Após transplante de medula em Portugal e alta hospitalar, Lorena Sousa ganhou a tão esperada festa de aniversário que foi adiada pela doença

Após cinco meses de internação, a pequena Lorena Sousa celebra a recuperação do transplante de medula óssea ao lado da família em Portugal

A menina rio-clarense Lorena Sousa, de nove anos, já está em sua casa, em Portugal, após realizar um transplante de medula óssea em dezembro do ano passado. A alta hospitalar ocorreu após cinco meses de internação em duas unidades de saúde, trazendo alívio aos pais Erik e Natalia e ao irmão mais novo, Enzo.

A volta para casa foi marcada por muita celebração. Lorena finalmente pôde ganhar sua tão esperada festa de aniversário, que havia sido adiada devido ao diagnóstico de aplasia medular, uma doença rara e grave que compromete a produção de células sanguíneas.

A superação e o doador compatível

O processo de recuperação da menina foi acompanhado de perto e envolveu diversos desafios. Lorena superou complicações e infecções graves antes de conseguir encontrar um doador compatível para o transplante de medula.

O doador, que garantiu uma nova chance de vida para a rio-clarense, é de nacionalidade italiana. Por questões de segurança e protocolos internacionais de saúde, a identidade do voluntário não foi revelada e permanece sob sigilo.

Retorno gradual às atividades escolares

Com o sucesso do transplante de medula, Lorena Sousa começa a retomar sua rotina de forma gradativa. Nesta semana, a menina visitou sua escola para rever os amigos e amenizar a saudade que sentiu durante o período de isolamento hospitalar.

Apesar da visita, os cuidados médicos continuam rigorosos. Lorena ainda precisa manter cautela, evitando abraços e brincadeiras físicas diretas para garantir que seu sistema imunológico permaneça fortalecido nesta nova fase de recuperação.