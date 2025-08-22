Silicatos de rochas magmáticas: Aspectos físico-químicos e petrológicos

“Silicatos de rochas magmáticas: Aspectos físico-químicos e petrológicos” é de autoria do docente e pesquisador da Unesp, Eberhard Wernick, falecido em 2017

Um livro escrito pelo professor e pesquisador Eberhard Wernick, referência na Geologia e que durante décadas lecionou na Unesp, em Rio Claro, foi um dos semifinalistas do Prêmio Jabuti Acadêmico 2025, na categoria Geografia e Geociências.

Lançado pela editora Unesp em 2024, o livro central do autor-referência na área de mineralogia, petrografia e petrologia magmática, “Silicatos de rochas magmáticas: aspectos físico-químicos e petrológicos” aborda a essência da petrologia magmática, representando, de certa maneira, um complemento aos conceitos básicos de petrogênese de rochas magmáticas. Como afirmou o autor, o objetivo do livro foi apresentar uma abordagem dos conceitos de mineralogia, petrografia e petrologia magmática com ênfase nos minerais silicáticos formadores de rocha, buscando uma ligação entre essas áreas do conhecimento.

O Professor Doutor Eberhard Wernick era natural de Berlim, Alemanha, nascido em 12 de junho de 1940 e nos deixou no dia 29 de dezembro de 2017

Wernick faleceu em dezembro de 2017, aos 77 anos, mas sua viúva, a também professora e pesquisadora da Unesp de Rio Claro, Anneliese Margarete Wernick, relata que a publicação da obra deixada pelo marido foi levada adiante através da colaboração de outros academicos. “ Agradeço ao Tulio Kawata, da editora Unesp, e também aos professores Guilherme Navarro e Antonio Carlos Artur, este último também já falecido” destaca Anneliese, que foi casada com o professor Wernick por 53 anos. Para a viúva, embora não tenha conquistado o prêmio final, a indicação ao Jabuti já é um “importante reconhecimento ao trabalho e dedicação do professor ao longo de sua trajetória”.

Prêmio Jabuti

Os vencedores do Prêmio Jabuti Acadêmico 2025, organizado pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), foram anunciados em 05 de agosto, em São Paulo. A premiação tem como objetivo eleger destaques científicos. A solenidade homenageou o cientista social e sociólogo José de Souza Martins. O livro Metodologia do trabalho científico (Cortez), de Antônio Joaquim Severino, foi anunciado como o livro acadêmico clássico. Na categoria Geografia e Geociências, o Prêmio Jabuti Acadêmico 2025 ficou para o livro “Água subterrânea, história da Terra e consciência ambiental: metas do Programa Aquífero Guarani”, de autoria de Andrea Bartorelli “em memória”, Berenice Balsalobre, Celso Carneiro, Didier Gastmans, Joseli Piranha, Luciana Fernandes, Luiz Anelli, Renatta Vilela, Sueli Pereira, Valter Gonçales e Virginio Mantesso-Netto.