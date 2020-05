Depois das lives mundiais, agora é a vez de Rio Claro se mobilizar. Artistas tem procurado a Santa Casa de Rio Claro oferecendo ajuda através da realização de shows com possibilidade de arrecadação de fundos para a criação de mais 10 novos leitos de UTI para tratamento de vítimas da Covid-19.

Uma prática que vem em bora hora, considerando a necessidade do hospital em levantar fundos para ampliar a ala criada, exclusivamente, para o tratamento dos pacientes. “Já temos nesse espaço 10 leitos de UTI. Para que possamos atravessar esse período com mais tranquilidade, a meta é estruturar mais 10 leitos”, explica o Francisco Sterzo, Diretor da Santa Casa de Rio Claro.

Está marcado para esse sábado, 9 de maio, às 17h30 com o grupo organizado pelo pastor e músico Flávio Souza a live intitulada “Friends in house”. A banda planeja uma live de 1h30 de show através do canal do youtube FLAVIOSOUZARC. Em parceria com uma empresa de pagamento on-line, será disponibilizado um QR Code para que os internautas possam entrar no sistema e fazer a doação. “Ficamos felizes com essa iniciativa e esperamos que todos possam assistir e ajudar”, comenta Sterzo. No início do show, a banda irá explicar o funcionamento das doações e dará orientação sobre o uso do QR Code.

Além da live, toda a população pode ajudar a Santa Casa de Rio Claro através da doação da Nota Fiscal Paulista ou através de depósito diretamente na conta do hospital. Mais informações podem ser obtidas no site doe.santacasaderioclaro.com.br. Além disso, empresas e pessoas físicas podem doar materiais e equipamentos. “Toda a ajuda é bem-vinda e pode ajudar a salvar muitas vidas”, finaliza Francisco.

A Santa Casa de Rio Claro é um hospital privado, filantrópico e sem fins lucrativos que atende a uma população de mais de 270 mil pessoas compreendendo os municípios de Rio Claro, Santa Gertrudes, Itirapina, Ipeúna, Analândia e Corumbataí.