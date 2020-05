A Live Solidária Campinas apresentará 8 artistas locais, com objetivo de arrecadar renda para 13 hospitais da região, incluindo a Santa Casa de Rio Claro, no apoio ao atendimento de pacientes com a Covid-19. Diante do cenário de aumento de utilização de leitos nos hospitais, há carência de recursos para compra de insumos, e para isso a Live Musical acontecerá neste domingo, 31 de maio, a partir das 14h, via website: www.livesolidaria.org com arrecadação ao vivo.

É um trabalho voluntário, idealizado por Ricardo Machado e Henrique Guilherme, moradores de Campinas, que uniu músicos em ascensão na região de Campinas, de diversos estilos musicais, para que neste momento de isolamento social possa unir arte e estímulo à doação de valores para apoio aos hospitais.

Segundo Ricardo Machado, idealizador do projeto, essa foi a forma que encontrou de contribuir com a causa de apoiar pessoas e gerar uma participação em massa da população ao apoiar diretamente o tratamento da doença.

Francisco Sterzo, diretor da Santa Casa de Rio Claro, comenta que “temos recebido apoio de vários grupos de artistas interessados em ajudar nessa causa. Essa live em Campinas é mais uma demonstração de solidariedade e amor ao próximo. Somos muito gratos”, avalia.

As doações poderão ser realizadas durante as 5 horas de Live via website, por meio de transferência bancária direcionada diretamente às contas correntes dos hospitais beneficiados, sem intermediação. As empresas doadoras terão seus nomes ou logotipos exibidos durante a Live Solidária, de modo a enfatizar a participação ativa e solidária. A lista completa dos hospitais e artistas está disponível no site da live.