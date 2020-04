LAURA LEWER – SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Com o avanço do coronavírus, as atividades culturais estão suspensas de modo geral. Neste cenário, artistas e produtores estão fazendo shows caseiros transmitidos nas redes sociais, estreias de cinema migraram para o streaming, canais de TV abriram seus sinais, museus promovem visitas virtuais e vídeos de espetáculos de dança e de teatro foram disponibilizados na internet.

Para melhorar sua quarentena, preparamos uma lista de shows online que podem ocupar o seu fim de semana, desta sexta (17) a domingo (19). Tem a estreia da Ilustrada na série de lives da Folha, com a convidada Baby do Brasil, e o One World: Together at Home, maior evento musical feito desde o início da pandemia, com curadoria de Lady Gaga e um elenco que vai de Billie Eilish a Stevie Wonder. Bons shows.

Ao Vivo em Casa: Baby do Brasil

Nesta sexta (17), a Folha recebe a cantora Baby do Brasil para uma entrevista e performances musicais ao vivo no site e no canal do YouTube do jornal. A cantora vai relembrar o parceiro de Novos Baianos e amigo Moraes Moreira, que morreu no início desta semana, e também falar sobre como está enfrentando a quarentena do novo coronavírus e sua carreira de décadas na música.

A transmissão, comandada pela repórter especial Fernanda Mena, começa às 17h e é a primeira da Ilustrada no projeto Ao Vivo em Casa, série de lives da Folha com entrevistas, serviços, dicas e apresentações musicais.

YouTube: youtube.com/Folha

Billboard Live At-Home

A revista americana usa a seção de vídeos do Facebook para transmitir apresentações caseiras. Já passaram pela página artistas como JoJo, Lauren Jauregui e Cold War Kids e, nesta sexta (17), tocam o cantor americano Pete Yorn, às 14h, e a canadense Alessia Cara, às 16h.

Facebook: @billboard

Columbia Livestreams

A gravadora americana, braço da gigante Sony, promove, na sexta (17), show do americano Quinn XCII e set de Diplo, e no sábado (18), uma nova transmissão do DJ membro do Major Lazer.

Instagram: @columbiarecords

David Guetta

O DJ francês faz streaming de seu set de duas horas no sábado (18), a partir das 19h, para arrecadar fundos para vítimas do coronavírus.

YouTube: youtube.com/davidguetta

Instagram: @davidguetta

Diplo e Major Lazer

O conhecido produtor americano transmite DJ sets às sextas e sábados, à 0h, em seu YouTube. Temáticas, as apresentações em sua casa são batizadas por nomes como “Corona Sabbath” e “Coronight Fever” e fazem parte da Corona World Tour, transmitida com convidados como Dillon Frances e Rhye. Nos domingos, os sets ganham o nome de “A Very Lazer Sunday” e às 19h na página do Major Lazer, grupo do qual faz parte.

Diplo: smarturl.it/CoronaSabbath e facebook.com/diplo/live_videos

Major Lazer: facebook.com/majorlazer/live_videos

Ferrugem

O cantor, um dos maiores nomes do samba atual, transmite live no domingo (19), às 16h, e arrecada doações para famílias afetadas pelo coronavírus.

YouTube: bit.ly/2VddFHY

Facebook: facebook.com/OficialFerrugem

Festival AmazôniaS

A partir desta sexta (22), o festival promove um intercâmbio entre artistas e ativistas do norte do Brasil. Na parte musical, destacam-se o set de Daniel Ganjaman, que abre o evento às 22h, e o show em dupla de Tulipa Ruiz e Anelis Assumpção, no domingo (19), às 19h.

Instagram: @festivalamazonias

Festival Joia Rara

O evento com 12 horas de duração continua a sua programação no domingo (19), e reúne um time que inclui Pedro Miranda (12h), Vidal Assis (13h), Verônica Ferriani (17h) e Ana Costa, que fecha o dia de lives voz e violão às 21h.

Instagram: @festivaljoiarara

Festival #ZiriguidumEmCasa

Após 143 shows transmitidos online até agora, o festival faz sua quinta edição. Até domingo (19), apresentam-se artistas, como Leila Pinheiro, que canta nesta sexta (17), às 21h, e Ekena, que começa o seu show às 19h do domingo (19).

Programação: ziriguidum.com

Fresno

Na sexta (17), às 20h, a banda de rock lança a “QuarentEmo”, com live que passa por várias músicas tristes de sua carreira, como “Alguém Que te Faz Sorrir” e “Desde Quando Você se Foi”, além de mais recentes, presentes no disco “Sua Alegria Foi Cancelada”, do ano passado.

YouTube: youtube.com/fresnorock

Heineken Home Sessions by Queremos!

As duas marcas se unem para promover o festival feito entre os dias 18 e 25, que busca endossar a iniciativa Brinde do Bem, que ajuda bares que tiveram seus faturamentos reduzidos com o coronavírus. Clarice Falcão, Tássia Reis, Duda Beat e Silva fazem suas transmissões de 45 minutos na estreia do evento, no sábado (18), das 16h às 22h.

YouTube: youtube.com/queremostv

Facebook: facebook.com/heinekenbrasil

Istagram: @heinekenbr

#LollaBrEmCasa

O festival que aconteceria entre os dias 3 e 5 de abril e foi adiado para dezembro faz a segunda edição de lives no canal do YouTube. Dessa vez, a ideia é representar o palco eletrônico Perry’s by Doritos, com DJs como Evokings, Victor Lou, Chemical Surf e Dubdogz que tocam das 16h às 1h30, no domingo (19). As lives da primeira edição ficam disponíveis no canal.

YouTube: youtube.com/LollapaloozaBR

One World: Together At Home

Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Chris Martin, Elton John, Lizzo, Paul McCartney, Stevie Wonder, Taylor Swift e The Killers são alguns dos nomes gigantes que aparecem no lineup do megafestival criado pela cantora e compositora Lady Gaga com o apoio da Global Citizen, ONG de combate à pobreza. Direto de suas casas, no sábado (18), os cantores, comediantes e apresentadores começam suas participações a partir das 15h.

YouTube: bit.ly/3ahPBYF

Outras transmissões: globalcitizen.org

Pátio SP

O famoso bar da Vila Madalena, fechado por causa do novo coronavírus, leva seu carro-chefe ao Instagram e prevê lives com cantores de samba. Na sexta (17), toca o grupo Dose Certa, às 19h, e, no sábado (18), às 17h, é a vez de Joel Trindade cantar.

Instagram: @patiospbar

Popload Live

O site tem promovido bate-papos e sessões musicais diariamente, às 17h, com artistas como Clarice Falcão, e Ale Sater, do Terno Rei. A programação não é divulgada antecipadamente, mas basta acessar o Instagram para conferir o próximo convidado.

Instagram: @poploadmusic

Roberto Carlos

O cantor faz sua primeira live, neste domingo (19), para comemorar o aniversário de 79 anos. O show ainda não tem hora divulgada, mas terá 45 minutos e as três primeiras músicas serão transmitidas simultaneamente na TV Globo.

YouTube: bit.ly/2VB5Zy3

Robyn

Nesta sexta (17), às 17h, a cantora sueca transforma a quarentena em uma pista de dança com clássicas de sua carreira, como “Dancing on My Own”, em seus canais do Facebook e Youtube.

Facebook: facebook.com/robyn

YouTube: youtube.com/Robynmusic

Sala de Casa

A Casa Natura Musical promove shows de cerca de 20 minutos durante toda a quarentena, de sexta a domingo, sempre às 19h. O projeto, que abraça artistas de diversos gêneros e partes do país, tem shows de Àttooxxá, nesta sexta-feira (17), de Urias, no sábado (18), e de Ana Gabriela, no domingo (19).

Instagram: @casanaturamusical

The Cloud Bar

O autointitulado “bar 100% na nuvem” busca recuperar a atmosfera de clube noturno com shows, discotecagens, festas online e painéis de discussão. A primeira semana de programação musical continua na sexta (17), às 19h, com set do DJ Bhaskar, no sábado (18), com set de Luísa Viscardi às 19h e show de Rashid, às 20h, e no domingo (19), com live do rapper Fióti, às 13h, e um gostinho da festa Santo Forte, às 17h.

Instagram: @thecloud.bar

Workshow Live

No domingo (19), dez canais do YouTube transmitem simultaneamente as mais de seis horas de música no evento, que reúne Marília Mendonça, que faz as vezes de apresentadora, e Zé Neto & Cristiano, Léo Santana, Maiara & Maraisa, João Neto & Frederico, Dilsinho, Luiza e Maurílio, Diego & Victor Hugo, Paulo & Nathan e Mariana Fagundes. É só escolher qual canal acessar e assistir a todos os shows, a partir das 19h.

YouTube: @diegoevictorhugo, @dilsinhocomposicao, @joaonetoefrederico, @EstiloLSOficial, @luizaemaurilio, @maiaramaraisaoficial, @marianafagundesMF, @mariliamendoncareal, @Paulosoaresrocker e @zncoficial