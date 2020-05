SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Little Richard, um dos maiores astros da história do rock, morreu aos 87 anos. A informação foi confirmada hoje pelo filho do músico, Danny Penniman, à revista Rolling Stone. A causa da morte não foi revelada.



O músico foi responsável por incontáveis hits ao longo da carreira, começando por “Tutti Frutti”, em 1956, e passando por “Long Tall Sally”, “Rip It Up” , “Lucille” e “Good Golly Miss Molly”.

Ele também inspirou outras lendas da música mundial, como os Beatles, que fizeram uma versão para “Long Tall Sally”, e Elton John.

Nascido em 5 de dezembro de 1932, em Macon, na Geórgia, Richard Wayne Penniman cresceu em torno dos tios religiosos. Ele chegou a cantar na igreja, mas seu pai não apoiava a vida do filho como músico e o acusou de ser gay. Aos 13 anos, o hoje lenda do rock saiu de casa e foi morar com outra parte da família.

O apelido de Little Richard surgiu aos 15 anos de idade. Na época, muitos nomes do R&B e Blues usavam o “Little”, como Little Esther e Little Milton. Ele também estava cansado de ouvir as pessoas pronunciarem seu nome original de forma errada.



A carreira como músico começou a decolar após uma apresentação no Tick Tock Club, em Macon, e ganhar um show de talentos. Ele assinou o primeiro contrato com a gravadora RCA em 1951, mas o sucesso veio em 1955, quando ele assinou com a Specialty Records e lançou alguns de seus maiores hits. Ele também ficou conhecido pelo estilo extravagante, com olhos cheios de rímel e roupas de cores vivas.

GUITARRISTA LAMENTA MORTE

Em sua conta no Instagram, o guitarrista Kelvin Holly, que tocou com Richard por um longo período, lamentou a morte do músico.

“Descanse em paz, Richard. Essa realmente doeu. Meus pensamentos e orações estão com todos os meus companheiros de banda e fãs por todo o mundo. Richard era realmente o rei!”, postou.