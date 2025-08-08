Prefeitura de Limeira retoma manutenção de infraestrutura em área do aeroporto após 12 anos da obra paralisada

Anúncios ocorreram poucas horas depois de o prefeito Gustavo afirmar que o aeroporto regional pretendido para Rio Claro sairá do papel em breve

As cidades de Limeira e Piracicaba anunciaram articulações para colocarem de pé os projetos para seus aeroportos. Os anúncios ocorreram poucas horas depois de o prefeito Gustavo Perissinotto (PSD), em entrevista ao Grupo JC na quarta-feira (6), afirmar que o aeroporto regional pretendido para Rio Claro sairá do papel em breve.

Segundo ele, espera-se o Governo Federal, através da Secretaria Nacional de Aviação Civil, dar continuidade e lançar a ordem de serviço para se fazer o projeto executivo da obra. O prefeito Gustavo cita que Piracicaba entra no pacote, assim como já repercutido anteriormente pelo JC, já que parte da área rural entre Rio Claro e a cidade vizinha será usada.

Paralelamente a isso, porém, no mesmo dia, em Piracicaba, o prefeito Helinho Zanatta (PSD) se reuniu com representantes da Esalq/USP para negociar a cessão de uma área essencial para a expansão da pista de pousos e decolagens do aeroporto municipal do município vizinho.

Segundo informou a Prefeitura, a obra permitirá a mudança de classificação de C0 para C1, viabilizando a operação de jatos executivos e colocando Piracicaba em um novo patamar na aviação, com reflexos diretos na atração de investimentos e na geração de novas oportunidades econômicas.

Vale lembrar que Piracicaba, assim como Rio Claro, foi inserida pelo Governo Federal no Plano Aeroviário Nacional (PAN), relativo ao período entre 2022 e 2052, que define estratégias e ações de infraestruturas para aeroportos.

Limeira

Já na cidade de Limeira, onde um aeroporto também é previsto desde meados de 2005, a Prefeitura retomou também na quarta-feira (6) os serviços de manutenção da área do aeroporto municipal, às margens da Rodovia Engenheiro João Tosello (SP-147). Neste momento, estão em andamento os trabalhos de manutenção da terraplanagem na área destinada aos hangares, das pistas de taxiway e do pátio de aeronaves, além da ampliação da pista principal.

Essa estrutura básica, segundo a administração municipal, é essencial para atrair investimentos privados e reforçar o interesse dos governos estadual e federal no projeto. O prefeito Murilo Félix (Podemos) declarou o objetivo é transformar o aeroporto em um polo regional competitivo, “capaz de ampliar as oportunidades para quem vive aqui, sem comprometer o orçamento público”, declarou. Apesar de o prefeito anterior Mario Botion (PSD) ter articulado a entrada de Limeira no PAN 2052, o município acabou ficando de fora, o que pode reduzir a chance de o aeroporto se tornar regional.