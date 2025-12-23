Foto: Arquivo JC

A concessionária BRK executa manutenção na rede de esgoto nesta terça-feira (23), com interdições programadas na Rua 1 e na Avenida 19 para garantir a segurança.

A concessionária BRK, responsável pelos serviços de esgotamento sanitário, realiza nesta terça-feira, dia 23, uma ligação de esgoto emergencial em dois pontos do bairro Saúde, em Rio Claro. As intervenções ocorrem na Rua 1, altura do número 191, e na Avenida 19, na altura do número 1.

O trabalho de manutenção teve início às 7h com previsão de término para as 12h. No entanto, a concessionária ressalta que o horário pode se estender conforme a complexidade da execução do serviço na rede.

Trechos interditados e segurança

Durante a execução da ligação de esgoto emergencial, trechos importantes permanecem interditados. A Rua 1 está fechada entre as avenidas 21 e 19, enquanto a Avenida 19 segue bloqueada entre as ruas 2 e 1.

A interrupção do fluxo de veículos é necessária para garantir a segurança de pedestres, motoristas e das equipes de campo. Placas de sinalização foram instaladas nos arredores para orientar quem circula pela região do bairro Saúde.

Rotas de desvio para motoristas

Para quem transita pela Rua 1 no sentido Centro, a orientação é acessar o desvio à direita na Avenida 21. O condutor deve virar à esquerda na Rua 2, seguir à direita pela Avenida 25, entrar à direita na Rua 3 e acessar a Avenida 15, virando à esquerda para retomar o trajeto original.

Já os motoristas que trafegam pela Avenida 19, também no sentido Centro, devem realizar o desvio à direita na Rua 2. A sequência recomendada pela concessionária envolve a Avenida 25, Rua 3 e Avenida 15, retornando à Rua 1 após conversão à esquerda.

Atendimento ao cliente

A BRK informou que todos os esforços estão sendo feitos para que a finalização do serviço e a liberação do trânsito ocorram o mais breve possível. Em caso de dúvidas sobre a ligação de esgoto emergencial, a empresa disponibiliza atendimento gratuito pelo telefone 0800 771 0001.