Foto: Reuters/Leonhard Foeger

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A corrida se encaminhava sem grandes emoções até o final, mas apesar de uma escapada da pista há poucas voltas do fim, Lewis Hamilton conquistou mais uma vitória no Grande Prêmio da Bélgica, na manhã deste domingo (30). Este foi o quinto triunfo do inglês em sete corridas disputadas na atual temporada da Fórmula 1.



Após largar na pole position, Hamilton teve um desempenho irretocável do início ao fim em Spa. Seu companheiro de Mercedes Benz, Valtteri Bottas ficou na segunda colocação e Max Verstappen, da Red Bull Racing completou o pódio.



Com a vitória, o inglês chega a 158 pontos na classificação do Mundial e lidera com folgas o Mundial de Pilotos. Verstappen é o segundo colocado, com 110 pontos conquistados. Bottas vem na sequência, com 107 pontos.

A temporada da Fórmula 1 continua já no próximo final de semana, no dia 6 de setembro, com o Grande Prêmio da Itália, em Monza.



A primeira volta correu sem nenhum incidente, apesar do histórico cheio de emoções do circuito belga. Leclerc, que optou por largar com pneus macios, foi quem melhor aproveitou o início da corrida, ganhando três posições logo de cara. Já no primeiro pelotão, nada se alterou, com Hamilton sendo “escoltado” sem ameaças por Bottas desde a largada.



O GP seguiu estável até a 11ª volta, quando Antonio Giovinazzi rodou sozinho na curva 12 e um dos pneus de sua Alfa Romeo atingiu o pneu dianteiro direito da Williams de George Russell. Os dois pilotos saíram do carro sozinhos e sem nenhum ferimento, mas os detritos na pista fizeram com que o Safety Car entrasse em ação por cinco voltas.



A caótica relação entre Leclerc e Vettel quase ganha mais um capítulo espinhoso em Spa. Na 19ª volta, o monegasco tentou uma ultrapassagem sobre o tetracampeão mundial em uma briga pela 12ª posição e, apesar de não ter conseguido a ultrapassagem, chegou a tocar o carro de seu companheiro de equipe. Vale lembrar que, há pouco mais de um mês, uma colisão entre os dois pilotos da Ferrari os tirou do GP da Estíria ainda nas primeiras voltas. Outra disputa de destaque foi o duelo entre Albon e Ocon pelo quinto lugar.

O resultado do GP da Bélgica

1) Lewis Hamilton (GBR, Mercedes)

2) Valtteri Bottas (FIN, Mercedes)

3) Max Verstappen (HOL, Red Bull)

4) Daniel Ricciardo (AUS, Renault)

5) Esteban Ocon (FRA, Renault)

6) Alexander Albon (THA, Red Bull)

7) Lando Norris (GBR, McLaren)

8) Pierre Gasly (FRA, Alpha Tauri)

9) Lance Stroll (CAN, Racing Point)

10) Sergio Pérez (MEX, Racing Point)

11) Daniil Kvyat (RUS, Alpha Tauri)

12) Kimi Raikkonen (FIN, Alfa Romeo)

13) Sebastian Vettel (ALE, Ferrari)

14) Charles Leclerc (MON, Ferrari)

15) Romain Grosjean (FRA, Haas)

16) Nicholas Latifi (CAN, Williams)

17) Kevin Magnussen (DIN, Haas)

Não completaram

18) Antonio Giovinazzi (ITA, Alfa Romeo)

19) George Russell (GBR, Williams)

20) Carlos Sainz (ESP, McLaren)