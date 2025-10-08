Imagem ilustrativa

De acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet), uma frente fria desloca-se pelo litoral paulista, mantendo as condições de instabilidade atmosférica, com intensa nebulosidade e possibilidade de chuvas e trovoadas isoladas, sobretudo nas regiões nordeste, centro-leste, leste e sul do Estado. Em Rio Claro, a madrugada desta quarta-feira (08) foi marcada por uma leve chuva, que acumulou cerca de 1 milímetro, registrada pela Estação Meteorológica do Campus da Unesp e percebida em diversos pontos da cidade.

As temperaturas apresentam ligeiro declínio. A mínima observada hoje no campus da Unesp foi de 16,9°C, enquanto a máxima prevista varia entre 28°C e 30°C, conforme dados do Ceapla/IGCE/Unesp e da prefeitura municipal de Rio Claro.