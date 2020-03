Buscando se aproximar ainda mais da classificação para os playoffs do NBB, o Rio Claro Basquete recebeu o Pato, no Felipão, na noite desta quarta-feira (4). Em quadra, o Leão fez valer o fator casa e venceu por 77 a 57.

Logo no início da partida, os comandados de Fernando Penna foram arrasadores, não deixando o time adversário respirar e chegando a abrir uma vantagem de 12 a 0 ainda nos primeiros minutos. A boa atuação no começo de jogo deu tranquilidade para o Rio Claro, que mesmo rodando bastante a equipe e diminuindo um pouco a intensidade equipe conseguiu vencer o primeiro quarto por 19 a 15.

No segundo período, as duas equipes começaram errando muito e desperdiçando oportunidades no ataque. Porém com o tempo foi o Rio Claro que se acertou na quadra e voltou a abrir uma vantagem confortável, marcando os primeiros seis pontos e voltando a ficar dez na frente do Pato. A partir daí o Leão começou a administrar bem a partida e, com boas jogadas ofensivas e defensivas, foi mantendo o placar favorável. Com parcial de 20 a 13 no segundo quarto, o Rio Claro foi para o intervalo do jogo vencendo por 39 a 28.

Na volta para o terceiro quarto o Leão veio com tudo mais uma vez e com menos de um minuto, acertou duas bolas seguidas de três pontos, com Pastor e Ansaloni. Na sequência, uma cravada sensacional de Gerson e mais uma bola de três de Pastora fizeram com que o time do técnico Fernando Penna chegasse a 17 de vantagem no placar. Outro lance de destaque foi a bola de três que o garoto Bruno Fornazari, cria do Leão, converteu e tirou aplausos do público presente no Felipão.

Com o jogo já tranquilo e a vitória encaminhada antes da metade do terceiro período, o Rio Claro passou a acertar cada vez mais e contar com erros do Pato Basquete para abrir ainda mais vantagem. Na virada para o último quarto, com parcial de 25 a 12, o Leão vencia por 63 a 42.

A vantagem de 21 pontos no início do período final de jogo deixou o time do Rio Claro muito tranquilo, fazendo com que os jogadores diminuíssem um pouco o ritmo. Mesmo assim, o Leão não teve dificuldades para se manter à frente do placar. O Pato venceu o último quarto por 15 a 14, mas não foi o suficiente para incomodar o Rio Claro, que terminou a partida com vitória 77 a 57 e a vaga para os playoffs de oitavas de final do NBB praticamente garantida.