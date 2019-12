Leão perde para o Pato Basquete pelo NBB

Em confronto realizado na noite de hoje (20) em Pato Branco no Paraná o Leão foi derrotado de virada pelo Pato Basquete por 80 a 78.

Rio Claro dominou o placar durante toda a partida, mas no final do jogo caiu de rendimento e viu a equipe da casa vencer sua primeira partida no Novo Basquete Brasil.

As parciais foram: 26 a 13 e 21 a 17 para o Leão nos primeiros quartos e 26 a 14 e 24 a 17 para o Pato Basquete no terceiro e último quarto.

O Leão volta a quadra no dia 14 de janeiro contra o São Paulo no ginásio Felipe Karam.

A cobertura completa da partida entre Pato e Rio Claro você acompanha na edição do JC deste sábado(21)