Ainda embalado pela grande vitória sobre a Unifacisa por 90 a 80 na última segunda-feira (2), o Rio Claro Basquete retorna à quadra hoje (4) às 20h contra o Pato Basquete pelo Novo Basquete Brasil.

Com o resultado, o Leão chegou a 11 vitórias na competição e subiu para a 11ª colocação, ficando a uma vitória do time Paraibano, que é o oitavo colocado, porém com um jogo a mais disputado que o Leão. Além disso, Rio Claro abriu quatro vitórias de Brasília que vem abaixo da classificação e ainda sonha com uma vaga na próxima fase.

Uma vitória na partida de hoje diante do Pato no Felipão praticamente garante o Rio Claro Basquete nos playoffs oitavas de final.

Mesmo próximo da classificação, o técnico Fernando Penna pede calma e tranquilidade, já que a equipe terá, além da partida de hoje, grandes equipes pela frente nos jogos restantes do segundo turno.

“Uma vitória hoje abre uma boa vantagem para classificação aos playoffs, mas temos que ter os pés no chão porque teremos confrontos difíceis pela frente (Pinheiros, Franca e Flamengo), resgatar nossas forças, já que estamos com um elenco curto, encarar este jogo com seriedade, afinal o Pato descansou e não jogou na última rodada. Eles têm a melhor defesa da competição, então temos que estar atentos para entrar focados para praticamente liquidar nossa vaga no playoff, que é o lugar que Rio Claro tem que estar, disputando contra os grandes times do basquetebol nacional”, afirmou o técnico Fernando Penna.

Para a partida de hoje, o Leão não contará mais uma vez com o armador argentino Fabián Sahdi, que se recupera de lesão e deve retornar para a disputa dos playoffs do Novo Basquete Brasil.

Os ingressos para o jogo custam R$ 15,00 e estão à venda nas bilheterias do Ginásio Felipão.