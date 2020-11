O Parque Municipal Lago Azul de Rio Claro reabre ao público nesta sexta-feira (6) às 17 horas após oito meses fechado devido à pandemia. Nesse período, o parque foi revitalizado e agora será referência em lazer também à noite, com horário diário das 7 às 22 horas, e não mais somente até as 19 horas.

Para ampliar o horário de funcionamento, o parque ganhou nova infraestrutura de iluminação, um dos destaques da reforma. Além disso, o Lago Azul terá iluminação temática.

Neste reinício de atividades, as luzes coloridas instaladas em pontos estratégicos do parque farão alusão à campanha Novembro Azul, voltada à prevenção do câncer de próstata.

A iluminação temática foi colocada no portão da nova entrada principal, na Avenida 32, passando pelas palmeiras plantadas ao lado até o monumento que reúne a estátua do leão, o brasão de Rio Claro, a placa de bronze alusiva à primeira missa do município (em 1827) e a estátua do negro liberto. Também estarão iluminados com as luzes azuis a réplica da Torre Eiffel, que agora fica no interior do parque, e os sete chafarizes que foram reativados e reformados.

As demais providências tomadas para ampliar e melhorar a iluminação incluem instalação de mais de 200 lâmpadas de led espalhadas pelo entorno do Lago Azul. Mais econômica e durável, a iluminação de led também está sendo usada no playground e nas áreas esportivas do parque, como a pista de skate e as quadras, campo de futebol society e a área para vôlei de areia. Já os 15 bebedouros espalhados pelo parque têm iluminação de neon.

Para que essa reestruturação fosse possível foram necessárias intervenções como a completa reforma da casa de energia do Lago Azul, que agora tem dois pontos com entradas para carregadores de telefones celulares. Um fica próximo ao ponto de embarque dos pedalinhos e o outro, perto do playground. Além disso, o parque conta com sinal gratuito de internet e 32 câmeras monitorando e gravando o movimento no local 24 horas, para maior segurança dos visitantes e reforço no trabalho da equipe armada que ficará no local junto com a vigilância patrimonial e o apoio dos Guardas Civis.

Outras novidades são os cinco pontos de redários para cinco redes cada, totalizando espaço para 25 redes que os visitantes devem levar de casa, e a volta dos pedalinhos. São dez equipamentos modelo cisne que poderão ser utilizados de terça-feira a domingo das 10 às 16 horas, com ingresso a R$ 7,00, com direito a dois adultos e uma criança de até 10 anos passearem por 20 minutos. Para andar de pedalinho é obrigatório o uso de coletes salva-vidas, fornecidos pelo parque. As melhorias no Lago Azul incluem novo paisagismo com plantio de grama, 80 árvores e, na entrada principal, dois canteiros em formato de coração. Do lado em que ficam as quadras esportivas foi instalado um mirante.