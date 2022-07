Desta quinta-feira (7) até domingo, o município de Rio Claro realiza o 1º Festival Gastronômico de Inverno, com comida de qualidade e boa música.

O festival de gastronomia é organizado pela Ariobar (Associação Rio-clarense de Bares e Restaurantes), com o apoio das secretarias municipais de Cultura e de Turismo.

Na portaria do evento, que será realizado no Parque Municipal Lago Azul, os participantes doarão arroz, óleo ou molho de tomate que serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade. Todo o material arrecadado será destinado às famílias que mais precisam.

O amplo cardápio do festival terá pastel, caldo de legumes, torresmo, batata frita, hamburguinho, sanduíche de cupim, espetinhos, calzone, brigadeiro, bolo de pote, fondue, chope, cerveja, refrigerante, suco, pipoca, entre outras opções. “Teremos cardápios para todos os gostos”, destaca o secretário municipal de Turismo, Guilherme Pizzirani.

Na quinta e na sexta-feira (7 e 8), o evento será das 18 às 23 horas e, sábado e domingo, das 10 às 23 horas. Para as crianças haverá área de diversão em brinquedos, como tobogã e cama elástica.

A programação musical prevê para o dia de abertura (quinta-feira) Pedro Grava e Banda; na sexta-feira, as presenças de Nat & Gabs e Banda Naftalina; no sábado, o jazz de Gumbo e as bandas Voltare e Balaio de Gato; e no domingo, dia do encerramento do festival, as atrações musicais serão Projeto Cops e Abel Duere e Nação Bantu.

Circuito Gastronômico

O Festival Gastronômico de Inverno tem o apoio da Câmara Municipal. Os vereadores Carol Gomes, Serginho Carnevale e Adriano La Torre apresentaram projeto de lei que institui a atividade no município. O projeto já foi aprovado nas comissões e deve ser votado em primeira discussão na segunda-feira (11).

De acordo com os vereadores, a proposta tem como objetivo incentivar a união de toda a cadeia produtiva do setor, incentivando a criação do Circuito Gastronômico Municipal, que envolve hoteis, bares, restaurantes, produtores rurais, de cerveja, cachaça e vinho, entre outros. O circuito municipal prevê a criação de três rotas para o desenvolvimento econômico, turístico e cultural: Circuito Cervejeiro, Rota das Cachaças e Circuito Gastronômico.

Com o apoio do presidente da Ariobar, Gustavo Sousa, a vereadora Carol Gomes apresentou projeto ao Parlamento Regional para a criação do Circuito Gastronômico Regional, que irá reforçar o circuito municipal.